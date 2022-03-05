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السبت، 05-03-2022 08:20 ص

أكثر الدول تضررا في العالم بكورونا

كورونا


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 443 مليون إصابة، وإجمالي عدد الوفيات إلى نحو 6 ملايين وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 443.419.476، وإجمالي الوفيات 5.988.994.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ958.142 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 79.250.505.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ651.522 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 28.978.052.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات  514.589 وإجمالي إصابات 42.951.556.


وفي المرتبة الرابعة روسيا من حيث عدد الوفيات بـ347.730 وإجمالي إصابات 16.533.932. 


وفي المرتبة الخامسة المكسيك بإجمالي وفيات 319.296 وإجمالي إصابات 5.544.644.
وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 210.907 وإجمالي إصابات 3.522.484.
وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 162.582 وإجمالي إصابات 19.256.702.
وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 155.609 وإجمالي إصابات 12.948.859
وفي المرتبة التاسعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 149.596 وإجمالي إصابات 5.693.702.


تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا بإجمالي وفيات 140.144 وإجمالي إصابات 23.137.887.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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