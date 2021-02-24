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الأربعاء، 24-02-2021 11:14 ص

أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

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الوكيل الاخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 112 مليون حالة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.4 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 112.085.961، وإجمالي الوفيات 2.484.865.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، عند 502.549 حالة، وإجمالي الإصابات فيها بلغ 28.257.908 وفيات.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات، عند 248.529، وإجمالي الإصابات 10.257.875.


في المرتبة الثالثة تأتي المكسيك بإجمالي وفيات 181.809، وإجمالي إصابات 2.052.266.


وفي المرتبة الرابعة الهند من حيث عدد الوفيات عالميا، عند 156.463، وإجمالي الإصابات عند 11.016.434.


وفي المرتبة الخامسة بريطانيا بإجمالي وفيات، عند 121.536، وإجمالي إصابات 4.146.734.


وسادسا إيطاليا عند إجمالي وفيات 96.348، وإجمالي إصابات 2.832.162.


وفي المرتبة السابعة فرنسا بإجمالي وفيات عند 85.195، وإجمالي إصابات عند 3.689.473.


وفي المرتبة الثامنة روسيا بإجمالي وفيات 82.666، وإجمالي إصابات عند 4.142.126.


تلتها ألمانيا بإجمالي وفيات 68.525، وإجمالي إصابات 2.405.263.


وفي المرتبة العاشرة إسبانيا بإجمالي وفيات 68.079، وإجمالي إصابات عند 3.161.432.

 

 

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 




 

 


 

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