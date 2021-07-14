الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من الأراضي السورية

وفاة وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بإربد

مراكز تطعيم من تجاوز الـ30 عاما- رابط

اختيار نوع لقاح كورونا خلال أيام بعد مطالبات شعبية

الاقتصاد والاستثمار النيابية تزور حدور جابر اليوم

أجواء حارة الأربعاء

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الحكومة اليمنية تقر حزمة تدابير لوقف تدهور العملة المحلية

تونس: 157 وفاة و 8473 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: أهالي ضحايا مرفأ بيروت يطالبون برفع الحصانة عن المشتبه بهم

الأربعاء، 14-07-2021 08:40 ص

أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

كورونا متحور


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 178.7مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 187.739.616، وإجمالي الوفيات 4.047.966.


وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ607763 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 33.914.193.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ535838 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.151.993.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 410784، وإجمالي إصابات 30.907.282.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ235277 وإجمالي إصابات 2.604.711.


وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 194488، وإجمالي إصابات 2.081.557.
وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 142102، وإجمالي إصابات 5.762.211.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 128747، وإجمالي إصابات 5.210.241.


وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127808 وإجمالي إصابات 4.273.693.


وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 113335، وإجمالي إصابات 4.530.610.


تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111597، وإجمالي إصابات 5.882.945.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60edfe8e423604329e645713

ليبيا تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد إصابات كورونا

مصر

9 وفيات جديدة بكورونا في مصر

جونسون

تونس: 157 وفاة و 8473 إصابة جديدة بكورونا

a

ارتفاع منحنى إصابات كورونا بالولايات المتحدة

w

البحرين تعلق دخول المسافرين من 16 دولة

w

روسيا: اتفاق لإنتاج 300 مليون جرعة سبوتنيك في الهند

أخبار متعلقة
medium_2021-06-27-081a21cb08

كورونا.. آخر الأرقام والإحصاءات حول العالم

لقاح ١

للمطعمين في العالم .. بشرى سارة جداً قد تقلب الموازين

كورونا

كورونا اختفى أثره تماماً من هذه الدول ولم يعد له وجود

ل

في هذا البلد.. عقوبات تنتظر من يرفض لقاح كورونا

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تؤكد انخفاض عدد إصابة كورونا للأسبوع السابع

فايزر

معلومات تهمك عن لقاح فايزر الأمريكي