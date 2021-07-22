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الخميس، 22-07-2021 08:47 ص

أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

كورونا


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 191.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 191.951.455، وإجمالي الوفيات 4.126.444.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ609861 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 34.226.776.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ545604 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.473.954.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 418480، وإجمالي إصابات 31.216.337.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ237207 وإجمالي إصابات 2.693.495.


وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 195243، وإجمالي إصابات 2.094.445.
وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 148229، وإجمالي إصابات 5.955.089.

 


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 129182، وإجمالي إصابات 5.586.716.


وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127905 وإجمالي إصابات 4.297.337.


وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 117482، وإجمالي إصابات 4.679.994.


تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111737، وإجمالي إصابات 5.973.912.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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