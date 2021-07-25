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الأحد، 25-07-2021 08:39 ص

أكثر المتضررين من كورونا: الولايات المتحدة أولا والبرازيل ثانيا

روسيا كورونا


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 193.6 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 193.633.246، وإجمالي الوفيات 4.151.311.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ610834 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 34.427.939.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ549448 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 19.670.534.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 420016، وإجمالي إصابات 31.332.159.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ237954 وإجمالي إصابات 2.726.160.


وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 195243، وإجمالي إصابات 2.094.445.
وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 150583، وإجمالي إصابات 6.025.698.


وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 129416، وإجمالي إصابات 5.694.163.
وفي المرتبة الثامنة إيطاليا بإجمالي وفيات 127942 وإجمالي إصابات 4.312.673.
وفي المرتبة التاسعة كولومبيا بإجمالي وفيات 118538، وإجمالي إصابات 4.716.798.


تلتها في المرتبة العاشرة فرنسا، بإجمالي وفيات 111800، وإجمالي إصابات 6.041.146.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 

 


 

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