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الأربعاء، 14-10-2020 12:00 م

أكثر من ألف حالة إصابة بكورونا بين التلاميذ والمعلمين في تونس

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الوكيل الاخباري – أعلنت وزارة التربية التونسية، الثلاثاء، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط التلاميذ والمعلمين في البلاد بلغ أكثر من ألف حالة.

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وبحسب صحيفة "الشروق" التونسية، نشرت وزارة التربية إحصائيات إصابات فيروس كورونا في الوسط المدرسي منذ بداية الدراسة إلى يوم الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول.


وأشارت الإحصائيات التي نشرتها وزارة التربية التونسية، إلى أن عدد المؤسسات التربوية التي سجلت بها إصابات بكوفيد-19 بلغت 492 مؤسسة تربوية.

 


ووصلت حالات الإصابة بكوفيد-19 بين المعلمين والطلاب إلى 1005 إصابات مؤكدة.
وتوزعت الإصابات بين الطلاب الذين وصل عددهم إلى 441 حالة، بينما تجاوزت أعداد المعلمين 436 إصابة و128 حالة أخرى بين العالمين في المدارس.

وأكدت الصحيفة أن العدد المذكور هو فقط الحالات المؤكدة بينما وصلت الحالات المشتبه بها إلى 2662 حالة، موزعة بين 1874 في صفوف الطلاب و588 عند المعلمين و200 حالة بين العاملين.  


 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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