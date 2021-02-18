أكثر من مليوني وفاة بكورونا حول العالم

الوكيل الإخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من مليونين و249 ألف حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي التي تم تسجيلها حتى الآن نحو 110 ملايين.

اضافة اعلان



وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث حصد فيها فيروس كورونا أرواح أكثر من 490 شخصا حتى الآن، وتجاوز فيها عدد الإصابات 27.8 ملايين.

وتحتل البرازيل المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات إذ سجلت أكثر من 242 ألف حالة وفاة، ونحو 10 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء.



وفي المكسيك حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 177 ألف شخص فيما تجاوز عدد الإصابات، التي تم تسجيلها منذ بدء تفشي الوباء مليوني إصابة.



وفي الهند التي تحتل المرتبة الرابعة تم تسجيل نحو 156 ألف حالة وفاة جراء تفشي الوباء فيما بلغ اقترب إجمالي الإصابات من 11 مليون إصابة حتى الآن.

وفي بريطانيا أكثر دول الاتحاد الأوروبي جراء تفشي الوباء، حصد فيروس كورونا أرواح نحو 120 ألف شخص، وبلغ عدد الإصابات نحو 4.1 مليون إصابة، تليها إيطاليا التي سجلت حتى الآن نحو 95 ألف حالة وفاة، ومليونين و751 ألف إصابة.



وفي فرنسا التي تحتل المرتبة السابعة من حيث عدد الوفيات حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 83 ألف شخص، واقتربت حصيلة الإصابات من 3.6 ملايين إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها روسيا التي تجاوز فيها إجمالي الوفيات 80 ألف حالة وسجلت حتى الآن 4 ملايين و66 ألف إصابة.



وفي ألمانيا حصد الوباء أرواح نحو 67 ألف شخص وتم تسجيل مليونين و362 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء تليها إسبانيا حيث تجاوز عدد الوفيات 66 ألف وتجاوز إجمالي الإصابات 3.1 مليون إصابة.

المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





