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الأحد، 06-12-2020 05:14 م

أكثر من مليون إصابة بكورونا في 5 أيام بالولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري - شهدت الولايات المتحدة مؤخرا ارتفاعا غير مسبوق في إصابات كورونا، حيث سجلت أكثر من مليون إصابة في الأيام الخمسة الأخيرة فقط، بحسب إعلام محلي.
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وذكرت شبكة سي إن إن أن الولايات المتحدة سجلت في بداية جائحة كورونا في يناير / كانون الثاني الماضي، نحو مليون إصابة في 100 يوم، غير أنها الآن سجلت أكثر من هذه الحصيلة في 5 أيام فقط.

وأضافت أنه منذ الثلاثاء حتى السبت، رصدت الولايات المتحدة مليون و 882 حالة إصابة بكورونا، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، ليرفع إجمالي الإصابات إلى 14.5 مليون، بينها 281 ألفا و 199 حالة وفاة.

 




 

 


 

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