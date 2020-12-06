أكثر من مليون إصابة بكورونا في 5 أيام بالولايات المتحدة

الوكيل الاخباري -

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شهدت الولايات المتحدة مؤخرا ارتفاعا غير مسبوق في إصابات كورونا، حيث سجلت أكثر من مليون إصابة في الأيام الخمسة الأخيرة فقط، بحسب إعلام محلي.وذكرت شبكة سي إن إن أن الولايات المتحدة سجلت في بداية جائحة كورونا في يناير / كانون الثاني الماضي، نحو مليون إصابة في 100 يوم، غير أنها الآن سجلت أكثر من هذه الحصيلة في 5 أيام فقط.وأضافت أنه منذ الثلاثاء حتى السبت، رصدت الولايات المتحدة مليون و 882 حالة إصابة بكورونا، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، ليرفع إجمالي الإصابات إلى 14.5 مليون، بينها 281 ألفا و 199 حالة وفاة.