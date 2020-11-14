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السبت، 14-11-2020 01:05 م

أكثر من مليون و 300 ألف وفاة بكورونا حول العالم

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الوكيل الاخباري - سجّلت أكثر من مليون و300 ألف وفاة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 حول العالم منذ ظهر الفيروس في الصين أواخر العام الماضي، وفق تعداد أعدته وكالة الصحافة الفرنسية بناء على مصادر رسمية، يوم السبت الساعة 09,30 ت غ.

وبلغت حصيلة وفيات كورونا المعلنة 1,303,783 من بين 53,380,442 إصابة.

وسجّلت واحدة من كل خمس وفيات تقريبا في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بالفيروس في العالم حيث تم الإعلان عن 244,345 وفاة و10,739,614 إصابة.

وتعد البرازيل البلد الثاني الأكثر تضررا في العالم حيث سجّلت 164,737 وفاة من بين 5,810,652 إصابة، تليها الهند (129,188 وفاة و8,773,479) إصابة، ومن ثم المكسيك (97624 وفاة و997,393 إصابة) والمملكة المتحدة (51304 وفيات و1,317,496 إصابة).

وسجلت روسيا، يوم السبت، زيادة يومية قياسية بلغت 22702 إصابة جديدة بكورونا،ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى مليون و903253 حالة.

كما أعلنت السلطات 391 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع عدد الوفيات الرسمي إلى 32834.

وفي أوروبا تتزايد المخاوف من الموجة الثانية للجائحة، وسط دعوات لتشديد إجراءات الإغلاق على رغم الآمال المتزايدة بقرب التوصل إلى اللقاح المنتظر.

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المصدر : سكاي نيوز


 




 

 


 

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