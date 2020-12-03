الخميس 03-12-2020
الوكيل الاخباري

أكثر من 1.5 مليون وفاة في العالم جراء وباء كوفيد-19

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الخميس، 03-12-2020 09:58 م

أكثر من 1.5 مليون وفاة في العالم جراء وباء كوفيد-19

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الوكيل الاخباري - توفي أكثر من 1.5 مليون شخص في العالم جراء كوفيد-19 من أصل حوالي 65 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، وفق تعداد استند إلى أرقام صادرة عن السلطات، الخميس.
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وتم إحصاء مجموع 1500038 وفاة من أصل 64774705 إصابات في العالم منذ الإعلان عن أولى الإصابات في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتسجل أميركا اللاتينية والكاريبي أعلى حصيلة للوباء تبلغ 452263 وفاة، تليها أوروبا (430060 وفاة) ثم الولايات المتحدة وكندا (286946 وفاة).

وفي المقابل، تعافى من المرض أكثر من 45 مليون شخص في العالم.

 




 

 


 

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