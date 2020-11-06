أكثر من 123 ألف إصابة جديدة و 1226 وفاة بكورونا في أمريكا خلال يوم

الوكيل الاخباري - سجّلت الولايات المتّحدة الاميركية أكثر من 123 ألف إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة الماضية، في حصيلة يومية قياسية، بحسب بيانات نشرها مركز جامعة جونز هوبكنز، المتخصص بمتابعة حالات واصابات فيروس كورونا ومقره مدينة بالتيمور في ولاية مريلاند.

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وبحسب واشنطن بوست، أظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) أنّ الولايات المتحدة سجلت خلال الساعات 24 الماضية 1226 وفاة بفيروس كورونا.

--(بترا)

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