أكثر من 209 آلاف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء في كندا

الوكيل الاخباري - أعلنت كندا عن تجاوز الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد حتى اليوم الجمعة حاجز 209 آلاف اصابة منذ بداية الجائحة.

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وقالت السلطات الصحية إن كندا سجلت حتى اليوم 209148 إصابة بفيروس كورونا تعافى منها 175805 مريض، بينما بلغت حصيلة وفيات الفيروس 9862 شخصاً.



كما أوضحت السلطات، أن غالبية الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في كندا وقعت في المقاطعات الكندية الأربعة وهي كيبيك وأونتاريو وبريتيش كولومبيا وألبرتا.



وسجلت السلطات الصحية الكندية اليوم 2786 إصابة جديدة بكورونا وهي الأعلى في عدد الإصابات المسجلة يوميا منذ 3 أيار الماضي، حين سجلت 2760 إصابة.



--(بترا)

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