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الخميس، 16-09-2021 08:52 ص

أكثر من 226 مليون إصابة و4.6 مليون وفاة بكورونا عالميا

كورونا في العالم


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 226 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.6 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 226.346.284، وإجمالي الوفيات 4.659.290.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ666615 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 41.536.395.


تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ588597 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.034.610.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات443497، وإجمالي إصابات 33.316.755.
وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ269913 وإجمالي إصابات 3.542.189.


وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات 198860، وإجمالي إصابات 2.163.312.


وسادسا روسيا بإجمالي وفيات 191566، وإجمالي إصابات 7.091.368.


وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 139682، وإجمالي إصابات 4.178.164.


وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 134975 وإجمالي إصابات 7.346.832.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 130100، وإجمالي إصابات 4.618.040.


تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات125753، وإجمالي إصابات 4.934.568.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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