أكثر من 227 ألف إصابة بكورونا في أمريكا خلال يوم

الوكيل الإخباري - أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بتسجيل أكثر من 227 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الأخير، في ثاني قفزة قياسية غير مسبوقة على التوالي.

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وأشارت الجامعة إلى أن حصيلة ضحايا العدوى في البلاد خلال اليوم الأخير ارتفعت بواقع 2607 حالات وفاة، مقابل 2879 وفاة في اليوم السابق.





وأكدت الجامعة التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة رصد 227885 إصابة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال يوم أمس الجمعة، مقابل 217664 إصابة الخميس.





وسجلت في الولايات المتحدة إجمالا حتى الآن، حسب بيانات الجامعة، 14 مليونا و372568 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 279008 حالات وفاة، ما يمثل أكبر حصيلة على مستوى العالم.

المصدر : روسيا اليوم

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