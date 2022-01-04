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الثلاثاء، 04-01-2022 05:25 م

أكثر من 300 ألف تلقوا الجرعة 2 من لقاح كورونا منذ صدور أمر الدفاع 35

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الوكيل الاخباري - تلقى أكثر من 300 ألف شخص الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، منذ صدور أمر الدفاع (35) في الجريدة الرسمية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، الذي يشترط تلقي جرعتين من لقاح كورونا لدخول منشآت.

ووفق إحصائيات وزارة الصحة بعد إصدار أمر الدفاع بيوم واحد، فإن 302,900 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، حيث إن إحصائية اليوم (الثلاثاء)، أشارت إلى تلقي 4,410,734 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح، بعد أن كانت 4,107,834‬ مليون شخص في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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