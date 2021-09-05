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الأحد، 05-09-2021 07:36 ص

أكثر من 4.6 ملايين وفاة جراء تفشي كورونا حول العالم

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الوكيل الإخباري - يواصل وباء كورونا حصد مزيد من الأرواح حيث بلغ إجمالي الوفيات حول العالم 4 ملايين و561 ألف حالة وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس 220.2 مليون حتى الآن.

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وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا، حيث تجاوز فيها إجمالي عدد الوفيات 648 ألف حالة وفاة، فيما سجلت منذ بداية تفشي الوباء أكثر من 39 مليون إصابة.


2- البرازيل: حوالي 584 حالة وفاة و20.9 ملايين إصابة.
3- الهند: أكثر من 440 ألف حالة وفاة وحوالي 33 مليون إصابة.
4- المكسيك: 263 ألف حالة وفاة و3 ملايين و421 ألف إصابة.
5- بيرو: نحو 199 ألف حالة وفاة وأكثر من 2.1 مليون إصابة.
6- روسيا: 186407 حالات وفاة ونحو 700 ألف إصابة.
7- إندونيسيا: نحو 136 ألف حالة وفاة وأكثر من 4.1 مليون إصابة.
8- بريطانيا: أكثر من 133 ألف حالة وفاة ونحو 7 ملايين إصابة.
9- إيطاليا: أكثر من 129 ألف حالة وفاة و4.6 ملايين إصابة.
10- كولومبيا: 125 ألف حالة وفاة ونحو 5 ملايين إصابة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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