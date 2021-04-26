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الإثنين، 26-04-2021 10:09 ص

أكثر من 51% من الكوريين الجنوبيين يرون ضرورة إدخال اللقاح الروسي

سبوتنيك


الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي العام أن نحو نصف الكوريين الجنوبيين يرون ضرورة إدخال لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

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وأجاب 51,5% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته وكالة "ريال متر" على 500 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما في كافة أرجاء البلاد في 23 أبريل الجاري أن إدخال اللقاح الروسي ضروري، بينما قال 38,3% إن إدخاله غير ضروري.


ومن جانب آخر انخفضت نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، بمقدار 0,9 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه إلى 33,8%.


وذكر 63% ممن شملهم الاستطلاع أنهم لا يؤيدون الرئيس مون بزيادة قدرها 1,5 نقطة مئوية عن الأسبوع الذي سبقه، كأعلى نسبة على الإطلاق.


وقال مسؤول في الوكالة إن التطورات الأخيرة للاستجابة لفيروس كورونا مثل الجدل حول إدخال اللقاح الروسي، تؤثر سلبيا على نسبة تأييد الرئيس.


وسجلت نسبة تأييد حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي 36,6% بتراجع قدره 0,5 نقطة مئوية ليحافظ على صدارته، يليه الحزب الديمقراطي الحاكم بنسبة 30,7% بزيادة قدرها 0,7 نقطة مئوية، وحزب الشعب بنسبة 7,6% والحزب الديمقراطي المفتوح 5,1% وحزب العدالة بنسبة 3,9%.


ولا يتعدى هامش الخطأ في الاستطلاع 1,9 نقطة مئوية ويبلغ مستوى الثقة 95%.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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