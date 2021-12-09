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الخميس، 09-12-2021 07:17 ص

أكثر 10 دول يتفشى فيها فيروس كورونا

كورونا


الوكيل الإخباري - أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 267.8 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 5.2 مليون وفاة.

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وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 267.8 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5.2 مليون حالة.


وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ793.2 ألف حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 49.5 مليون إصابة.
تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ616.2 ألف حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 22.1 مليون إصابة.


في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 473.9 ألف حالة وفاة وإجمالي إصابات 34.6 مليون إصابة.


وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ295.6 ألف وفاة وإجمالي إصابات 3.9 مليون إصابة. 


وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 279.2 الف وفاة وإجمالي إصابات 9.7 مليون إصابة.


وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 201.4 الف وفاة، وإجمالي إصابات 2.2 مليون إصابة، وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 146.4 حالة وإجمالي إصابات 10.6 مليون إصابة.


وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.9 ألف أصابة وإجمالي إصابات 4.2 مليون إصابة.


وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 134.4 ألف حالة وإجمالي إصابات 5.1 مليون إصابة، تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 130.4 حالة وإجمالي إصابات 6.1 مليون إصابة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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