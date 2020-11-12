الخميس 12-11-2020
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الخميس، 12-11-2020 01:31 م

وفاة 215 مصابا بالفيروس

ألمانيا .. أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

الم
توضيحية


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، بأكثر من 21.8 ألف حالة، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 727553 حالة منذ بداية انتشار الوباء.

وفقاً لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، تم تسجيل 21866 حالة إصابة بـ (كوفيد- 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما توفي 215 مريضاً مصاباً بفيروس (كروونا)، أي ما مجموعه 11982 حالة وفاة، وتعافى حوالي 467.8 ألف شخص.

المصدر : دنيا الوطن 

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