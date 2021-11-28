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الأحد، 28-11-2021 07:08 ص

ألمانيا.. أكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا


الوكيل الإخباري - سجلت السلطات الصحية في ألمانيا 104 حالات وفاة جديدة وأكثر من 44 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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ووفقا لآخر بيانات وإحصاءات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة اليوم الأحد، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و761.696 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 100.883 حالة وفاة.


وتفاقم الوضع الوبائي في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستويات قياسية، ما قد يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الرابعة من تفشي الوباء التي تشهدها البلاد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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