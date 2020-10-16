الجمعة 16-10-2020
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الجمعة، 16-10-2020 05:19 م

24 وفاة جديدة

ألمانيا .. ارتفاع قياسي جديد بإصابات كورونا

الم
توضيحية


الوكيل الإخباري - من جديد ، سجلت ألمانيا رقما قياسيا في عدد الإصابات بفيروس (كورونا)، لليوم الثاني على التوالي، حيث تجاوز 7 آلاف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وحصد فيروس (كورونا) أرواح 24 شخصا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 9734 حالة.


وبحسب آخر بيانات وأرقام "معهد روبرت كوخ"، للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، تم تسجيل 7334 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 348557 إصابة منذ بدء تفشي الوباء في ألمانيا.


وأعلنت ألمانيا أمس الخميس عن تسجيل 6638 إصابة جديدة بالفيروس و33 حالة وفاة.


المصدر : دنيا الوطن 

 

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