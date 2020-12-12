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السبت، 12-12-2020 02:29 م

في ظل تزايد إصابات كورونا

ألمانيا تبحث تشديد إجراءات العزل العام مع ولاياتها

ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل


الوكيل الإخباري - قالت مصادر مطلعة إنه من المقرر أن تبحث المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع زعماء الولايات الألمانية غدا الأحد تشديد إجراءات العزل العام في ظل تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت المصادر أن المناقشات ستتضمن ما إذا كان يتعين إغلاق المتاجر قبل عطلة عيد الميلاد، وتوقيت مثل هذه الخطوة.

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وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير لشبكة (آر.إن.دي)، اليوم السبت، إن وحدات العناية المركزة في المستشفيات توشك على تجاوز الحدود القصوى لطاقتها، وإن ألمانيا لا يمكنها الانتظار إلى ما بعد عيد الميلاد للتعامل مع ذلك.
وأضاف: "علينا أن نوضح كيف ستستمر الأمور الآن... وإلا فإن الجائحة ستخرج عن نطاق السيطرة تماما".

 

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، أن الإصابات اليومية بفيروس كورونا في ألمانيا قفزت إلى 28438، بينما بلغ عدد الوفيات اليومي 496.


وتطبق ألمانيا منذ 6 أسابيع إجراءات عزل عام على نطاق جزئي، في حين تبقي على المتاجر والمدارس مفتوحة. وفرضت بعض الولايات بالفعل إجراءات أكثر صرامة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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