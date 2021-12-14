الثلاثاء 14-12-2021
الوكيل الاخباري

الفايز يؤكد أهمية ترسيخ ثقافة الحوار

ارتفاع حجم تجارة الترانزيت بين الأردن وسوريا إلى 900%

هيئة النقل: ندرس زيادة العمر التشغيلي لمركبات التطبيقات وتخفيض الرسوم والضريبة

ابوعاقولة : تعليق قرار فرض الرسوم الإضافية على البواخر بسبب التأخير

هل يستبدل التمور والحليب باللبن والجميد؟ عمر كمال يصل إلى الأردن - فيديو

اجتماع نيابي لبحث تمديد أوامر الدفاع الخاصة بالعمال الأسبوع المقبل

ارتفاع عدد البواخر القادمة إلى العقبة 18% في 2021

السويد تحظر دخول القادمين من الأردن

الشمالي: المنتجات الأردنية تصل إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية

الملكة رانيا: معايدتنا تجتمع في نسيج ليحيك ثوباً أردنياً من الوحدة والتعايش والمحبة

الثلاثاء، 14-12-2021 10:11 ص

ألمانيا تبدأ تطعيم الأطفال بين 5 و11 عاما بلقاح كورونا

kids-vaccine


الوكيل الإخباري-تبدأ ألمانيا اعتبارا من هذا الأسبوع تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما ضد فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

وأعلنت وزارة الصحة الألمانية، أمس الاثنين، عن بدء تسليم لقاحات "بيونتيك فايزر". ومن المقرر توفير هذه اللقاحات في عيادات أطباء الأطفال ومراكز التطعيم العامة.


وأوصت اللجنة الدائمة للتطعيم "ستيكو" بتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عاما، والذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأعراض شديدة من كورونا، أو يعيشون مع أشخاص معرضين لهذا الخطر.


وبالنسبة لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما، يتم استخدام جرعة أقل كمية ومعبأة في زجاجات مختلفة عن زجاجات لقاح "بيونتيك - فايزر" التقليدي.

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20212281451643OE

76 إصابة جديدة بكورونا وفرض قيود على سكان بلدة جنوبية في الصين

omicron-variant

الصحة العالمية: العالم يواجه تسونامي من عدوى كورونا

الهند

الهند: أدنى عدد إصابات بكورونا منذ 571 يومًا

3e191059-e902-4a11-adfd-ba337a414f31_16x9_1200x676

كمامة ذكية تضيء في الشمس وتكشف كورونا مستخرجة من بيض النعام !

2021_12_1_11_33_11_780

آخر مستجدات متحور أوميكرون في مصر

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية : نتوقع زيادة حالات الإصابات والوفيات بسبب أوميكرون

أخبار متعلقة
تطعيم ٦

كندا :تطعيم 76% من السكان بلقاحات كورونا

istockphoto-1277062500-170667a

الصين .. تطعيم 1.16 مليار شخص ضد كورونا بشكل كامل

f

كندا : توصية بجرعة ثالثة من لقاح كورونا

0374ea1e-7a8a-4850-81ce-f61379c934f5_16x9_1200x676

جنوب إفريقيا: إصابات الأطفال بكورونا أوميكرون لا تستوجب الذعر

s

ألمانيا تسجل رقما قياسيا بعدد وفيات كورونا اليومية

381354822_0-6

ألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح