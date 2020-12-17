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الخميس، 17-12-2020 07:59 ص

خصوصا في دور المسنين

ألمانيا تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا قريبا

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ألمانيا تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا 27 ديسمبر


الوكيل الإخباري - تباشر ألمانيا حملة التلقيح ضد "كوفيد-19" في 27 ديسمبر بدءا بدور المسنين، حسبما أعلنت السلطات يوم الأربعاء.

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وجاء في بيان صادر عن الهيئة الصحية، التي تضم كل وزراء الصحة في المقاطعات الألمانية: "أبلغ وزير الصحة الفدرالي ينس سبان مؤتمر وزراء الصحة بالموافقة المرتقبة على لقاح بايونتيك وتوفيره، وحدد 27 ديسمبر موعدا لبدء التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد".

وأوضح أن التلقيح سيبدأ "خصوصا في دور المسنين".
ومن المرجح أن يكون موعد بدء التلقيح في ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي هو نفسه في كل أرجاء الاتحاد.


وقالت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين يوم الأربعاء، إن الدول السبع والعشرين في الاتحاد يمكنها بدء حملات التلقيح في اليوم نفسه بعد الترخيص للقاح فايزر - بايونتيك.


وبعد ضغوط مارستها برلين، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها ستبحث في الترخيص للقاح شركة فايزر - بايونتيك في 21 ديسمبر بدلا من 29 كما كان مقررا في السابق.


وتواجه ألمانيا موجة وبائية ثانية غير مسيطر عليها بالكامل خلافا للموجة الأولى الربيع الماضي، حيث سجلت يوم الأربعاء عددا قياسيا من الوفيات بلغ 952 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فيما وصلت الإصابات الجديدة إلى 27728.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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