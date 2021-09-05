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الأحد، 05-09-2021 04:47 م

ألمانيا تتخطى حاجز الـ4 ملايين إصابة بفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- أفاد معهد "روبرت كوخ" بأن أكثر من 4 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا في ألمانيا منذ تفشي الجائحة.

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وبحسب بيانات المعهد، فإن مجموع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا بلغ 4 ملايين و5641 حالة حتى اليوم الأحد، في حين أنه من المرجح أن يكون العدد الفعلي للحالات أعلى بكثير من ذلك، حيث تمر العديد من الإصابات دون أن يلاحظها أحد.


هذا وكشف المعهد أن فيروس كورونا تسبب في وفاة 92346 شخصا في ألمانيا حتى الآن.


من جهة أخرى دعا مسؤولو وزارة الصحة المواطنين الألمان إلى الاسراع للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حيث حصل أكثر من 61%من سكان ألمانيا، أو 50.9 مليون شخص، على الجرعة الكاملة للقاح المضاد لهذا الفيروس، لكن ذلك يعد منخفضا مقارنة بنظيراتها من البلدان الأوروبية الأخرى.


وسجلت ألمانيا أمس السبت 10835 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما يتجاوز الرقم الذي سجل نفس اليوم من الأسبوع الماضي والذي بلغ 10303 حالات.

 

المصدر: روسيا اليوم

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