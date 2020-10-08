ألمانيا تحذر من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد

الوكيل الاخباري -

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عبرت السلطات الألمانية الخميس عن قلقها من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 محذرة من "انتشار خارج عن السيطرة" لفيروس كورونا المستجد في البلاد التي كانت لا تزال حتى الآن أقل تضررا بالوباء مقارنة مع الدول الأوروبية المجاورة.وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان خلال مؤتمر صحافي في برلين إن "عدد الإصابات يرتفع وخصوصا اليوم، بشكل مثير للقلق".وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد الأربعة آلاف الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية نيسان/ابريل حين كانت البلاد تلزم اجراءات العزل، كما أفادت أرقام رسمية.ودعا وزير الصحة الألماني الى عدم "تبديد" النجاح الذي حققته ألمانيا حتى الآن في معركتها ضد الوباء.