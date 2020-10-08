الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

تونس 2357 إصابة جديدة بكورونا

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي

ألمانيا تحذر من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد

تحذير هام من الامن العام قبل بداية حظر التجوّل الشامل

توضيح هام حول توقيت بداية حظر التجول الشامل

سلطة وادي الاردن: إسالة مياه الري للمزارعين خلال الحظر الشامل

السياحة: اردننا جنة مستمر ولم يتوقف سوى المبيت وتعليق الرحلات أيام الحظر

حملة نظافة بيئية في لواء بصيرا

إيطاليا : 22 وفاة و 4458 إصابة جديدة بكورونا

البدء بمشروع هيكلة التعليم التقني في كليتي الكرك واربد




الخميس، 08-10-2020 09:13 م

ألمانيا تحذر من تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد

كورونا


الوكيل الاخباري - عبرت السلطات الألمانية الخميس عن قلقها من ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 محذرة من "انتشار خارج عن السيطرة" لفيروس كورونا المستجد في البلاد التي كانت لا تزال حتى الآن أقل تضررا بالوباء مقارنة مع الدول الأوروبية المجاورة.
اضافة اعلان

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان خلال مؤتمر صحافي في برلين إن "عدد الإصابات يرتفع وخصوصا اليوم، بشكل مثير للقلق".

وتجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد الأربعة آلاف الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية نيسان/ابريل حين كانت البلاد تلزم اجراءات العزل، كما أفادت أرقام رسمية.

ودعا وزير الصحة الألماني الى عدم "تبديد" النجاح الذي حققته ألمانيا حتى الآن في معركتها ضد الوباء.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
دراسة-أوروبية-فصيلة-الدم-والجينات-ترتبط-بمدى-شدة-أعراض-كورونا-

تونس 2357 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-3-1-780x405

إيطاليا : 22 وفاة و 4458 إصابة جديدة بكورونا

لقاح كورونا الروسي 1

الصحة البريطانية: 17540 إصابة و 77 وفاة جديدة بكورونا

كورونا-في-قطر

العراق يسجل 79 وفاة و3522 اصابة بفيروس كورونا

كيف-ينتقل-فيروس-كورونا

الكويت: 3 وفيات و698 إصابة جديدة بكورونا

لقاح كورونا الروسي 1

أندونيسيا : 108 وفيات و 4850 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
غزة

30 إصابة جديدة بكورونا في غزة

9202019191032612440990

السعودية: 27 وفاة و 483 إصابة جديدة بكورونا

resize

الهند تسجل 1174 وفاة بفيروس كورونا

من

ضحايا كورونا عالميا.. 940 ألف وفاة و30 مليون مصاب

bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

المكسيك تتجاوز 70 ألف وفاة بفيروس كورونا

حظر

الصحة : الحظر يزعج الأردنيين