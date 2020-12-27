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الأحد، 27-12-2020 09:20 ص

ألمانيا ترصد ارتفاعا في عدد إصابات كورونا وحملة التلقيح الشامل تنطلق اليوم

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الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد بواقع 13755 حالة، ووصل إلى مليون و640858 في المجمل.

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وذكر المعهد أنه سجل 356 وفاة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 29778.

ووفقا للخطة الوطنية، تنطلق حملة التطعيم الشاملة ضد كورونا في ألمانيا اليوم 27 ديسمبر، مع إعطاء الأولوية لمن هم فوق سن 80 عاما ولموظفي دور رعاية المسنين ولأعضاء الفرق الطبية الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بالفيروس.

وسيتم اعتماد اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية.

وتلقى كبار السن في مدينة هالبرشتات بولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، أمس السبت، اللقاح، قبل يوم واحد من بدء التطعيم على مستوى البلاد.

ومن بين كبار السن هؤلاء، إيديت كويزالا، ذات الـ 101 عام، التي تلقت التطعيم في مركز كروجر لرعاية كبار السن.

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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