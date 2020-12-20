الأحد 20-12-2020
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ألمانيا تزف بشرى سارة حول سلالة كورونا الجديدة واللقاحات

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الأحد، 20-12-2020 10:53 م

ألمانيا تزف بشرى سارة حول سلالة كورونا الجديدة واللقاحات

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الوكيل الاخباري - أكدت الحكومة الألمانية، مساء الأحد، أن خبراء الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى خلاصة مفادها أن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس كورونا، تستطيع مكافحة السلالة الجديدة التي جرى رصدها بشكل كبير، مؤخرا، في بريطانيا.
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وبحسب تقييم الحكومة الألمانية، فإن اللقاحات المتاحة في الوقت الحالي تتميز بالفعالية إزاء هذه الطفرة المسجلة في الفيروس.

وأوضح وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لقناة التلفزيون العامة "زد دي إف": "استنادا إلى كل ما نعرفه حتى الساعة، وإثر اجتماعات بين خبراء السلطات الأوروبية، فإنه لا تأثير (للسلالة الجديدة) على اللقاحات التي لا تزال فعالة".

 




 

 


 

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