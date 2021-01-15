ألمانيا تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

الوكيل الاخباري - سجّلت ألمانيا أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة، وفق ما أعلن معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية اليوم الجمعة، فيما دفعت المستشارة الألمانية إلى تشديد "كبير" للقيود للجم انتشار الفيروس.

اضافة اعلان



وأحصت ألمانيا، أكثر الدول تعدادا للسكان في الاتّحاد الأوروبي، 22 ألفاً و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى مليونين و958.



كذلك سجلت البلاد خلال المدة الزمنية نفسها ألفاً و113 وفاة، ليرتفع بذلك مجموع وفيات كوفيد-19 في البلاد إلى 44 ألفاً و994 ، وفقا لما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.



ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى فرض قيود أكبر على الحياة العامة للسيطرة على الوباء، فخلال اجتماع لكبار المسؤولين في حزبها، قالت المستشارة إن بالإمكان لجم الفيروس فقط "من خلال تدابير إضافية كبيرة".



وأعربت عن خشيتها من سلالة الفيروس التي رصدت في بريطانيا في الفترة الأخيرة وتعد أشد عدوى من فيروس كورونا المستجد الأساسي، مشددة على أن المواطنين يجب أن يخفضوا سريعا تواصلهم الاجتماعي مع الآخرين.



--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





