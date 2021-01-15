الجمعة 15-01-2021
الوكيل الاخباري

الارصاد : منخفض جوي جديد منتصف الاسبوع

الخدمات الطبية تواصل تقديم المطعوم المضاد لفيروس كورونا

الملك يوجه بتقديم أي مساعدة تطلبها إندونيسيا

شاهد بالصور ... شواطئ العقبة تستقبل زوارها في الجمعة الاولى بعد فك الحظر

احباط محاولة تسلل عدد من الاشخاص عبر الحدود الشرقية للمملكة

رغم الاجواء الباردة .. الحياة تعود الى شوارع المملكة بعد رفع الحظر الشامل

حظر تجول يومي في فرنسا

الارصاد الجوية تحذر السائقين

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

وزارة التنمية الاجتماعية تطلب رفع الطاقة الاستيعابية للحضانات إلى 100%

الجمعة، 15-01-2021 12:42 م

ألمانيا تسجل أكثر من مليوني إصابة بكورونا منذ بداية الجائحة

germany (Custom)


الوكيل الاخباري - سجّلت ألمانيا أكثر من مليوني إصابة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة، وفق ما أعلن معهد روبرت كوخ للمراقبة الصحية اليوم الجمعة، فيما دفعت المستشارة الألمانية إلى تشديد "كبير" للقيود للجم انتشار الفيروس.

اضافة اعلان

وأحصت ألمانيا، أكثر الدول تعدادا للسكان في الاتّحاد الأوروبي، 22 ألفاً و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى مليونين و958.


كذلك سجلت البلاد خلال المدة الزمنية نفسها ألفاً و113 وفاة، ليرتفع بذلك مجموع وفيات كوفيد-19 في البلاد إلى 44 ألفاً و994 ، وفقا لما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية.


ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى فرض قيود أكبر على الحياة العامة للسيطرة على الوباء، فخلال اجتماع لكبار المسؤولين في حزبها، قالت المستشارة إن بالإمكان لجم الفيروس فقط "من خلال تدابير إضافية كبيرة".


وأعربت عن خشيتها من سلالة الفيروس التي رصدت في بريطانيا في الفترة الأخيرة وتعد أشد عدوى من فيروس كورونا المستجد الأساسي، مشددة على أن المواطنين يجب أن يخفضوا سريعا تواصلهم الاجتماعي مع الآخرين.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
878592 (Custom)

الصين تسجل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا

171332_6_1601376068 (Custom)

وفيات كورونا عالميا تتجاوز حاجز المليونين

JSKbN (Custom)

غزة: تسجيل 10 وفيات و403 اصابات بفيروس كورونا

262856 (Custom)

بريطانيا : 1248 وفاة و 48682 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-لبنان-846x485

حظر تجول يومي في فرنسا

ما-بعد-كورونا-مستقبل-النظم-الصحية-ـ-الفرص-والتهديدات-780x470

لبنان: تسجيل 5196 إصابة و 41 وفاة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
800523

ألمانيا: 343 وفاة و12497 إصابة جديدة بكورونا

1b8e16c222ed70b3990818038940028b1bb1b0991551aa562b6727c438836915

ألمانيا تسجل 24694 إصابة جديدة بوباء كورونا الـ24 ساعة الماضية

53891179_401

ألمانيا تسجل 1019 وفاة و21237 إصابة جديدة بكورونا

كورونا-9-1583496549

ألمانيا : 141 وفاة و 4114 إصابة جديدة بكورونا

images

ألمانيا ترصد ارتفاعا في عدد إصابات كورونا وحملة التلقيح الشامل تنطلق اليوم

image (1)

تعرف على احدث احصائية لعدد اصابات كورونا عالمياً