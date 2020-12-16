الأربعاء 16-12-2020
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الأربعاء، 16-12-2020 08:17 ص

952 وفاة جديدة

ألمانيا تسجل قفزة في عدد وفيات كورونا

المانيا
توضيحية


الوكيل الإخباري - سجلت ألمانيا ارتفاعا حادا في أعداد الوفيات، بلغ 952 حالة خلال اليوم الماضي، فيما تم تسجيل 27728 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وفي وقت سابق أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن قلقها من الوضع الحالي لجائحة فيروس كورونا المستجد في بلادها.

وأضافت، أنها تتوقع أن يكون شهرا يناير وفبراير القادمان "صعبين جدا".


وبحسب آخر أرقام بيانات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة الوفيات في ألمانيا إلى 23427 منذ بداية تفشي الوباء، وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس مليون و379238 إصابة.

 

بدوره أعلن الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في خطاب متلفز، الاثنين الماضي، أن ألمانيا ستطبق بداية من الأربعاء إغلاقا هو الأكثر صرامة في تاريخ البلاد، مؤكدا خطورة الوضع الوبائي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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