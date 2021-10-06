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الأربعاء، 06-10-2021 08:05 ص

ألمانيا تسجل 11547 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

ألمانيا


الوكيل الإخباري - سجلت ألمانيا 11547 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و76 حالة وفاة.

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وبحسب تقرير معهد روبرت كوخ، اليوم الأربعاء، فقد بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد 4.271.734 إصابة مؤكدة فيما بلغت الوفيات 93.959 حالة.


وانطلقت في أنحاء ألمانيا يوم 13 سبتمبر الماضي حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا، في مسعى لتسريع معدل التطعيم قبل فصل الشتاء، واستمر أسبوع حملة التطعيم حتى 19 سبتمبر.


وتم تطعيم نحو 62% من الأفراد في ألمانيا بشكل كامل. وشهد المعدل نوعا من التباطؤ في الآونة الأخيرة. ووفقا للخبراء، هناك حاجة لرفع المعدل إلى ما لا يقل عن 75% لتسطيح منحنى العدوى للموجة الرابعة، وأكثر من ذلك بكثير لمنعها.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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