ألمانيا تسجل 24694 إصابة جديدة بوباء كورونا الـ24 ساعة الماضية

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 24694 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى مليون و891581 إصابة.

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وكشف إحصاء المعهد تسجيل 1083 وفاة جديدة جراء الفيروس وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 39878 .



وأشار المعهد إلى تعافي أكثر من 1.5 مليون مريض بعد شفائهم.



ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يوم الثلاثاء الماضي المواطنين للحد من الاختلاط وتفرض قيودا أكثر صرامة، مشيرة إلى تمديد إجراءات العزل العام على مستوى البلاد حتى نهاية الشهر.



وتقيد القواعد الجديدة لأول مرة سفر سكان المناطق المتضررة بشدة من المرض في أنحاء ألمانيا لغير الضرورة.



كما أنها تقيد الحركة لدائرة نصف قطرها 15 كيلومترا في المدن والمناطق التي يزيد فيها عدد حالات الإصابة بكورونا عن 200 لكل 100 ألف من السكان خلال سبعة أيام.



وسيسمح لأفراد أي أسرة بمقابلة شخص واحد فقط في الأماكن العامة. وتقصر القواعد الحالية التجمعات العامة على خمسة أفراد من أسرتين.



وستظل المتاجر والمطاعم مغلقة حتى نهاية يناير/كانون الثاني. كما ستبقى المدارس مغلقة وستستمر الدراسة عبر الإنترنت حتى نهاية الشهر على الأقل.







المصدر : سبوتنك



