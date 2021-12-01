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الأربعاء، 01-12-2021 01:08 م

ألمانيا تسجل 4 حالات إصابة بمتحور أوميكرون تلقوا كامل جرعات اللقاح

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الوكيل الاخباري - أعلن مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرغ تسجيل إصابة 4 أشخاص من جنوب ألمانيا بمتحور "أوميكرون" رغم تلقيهم كامل جرعات اللقاح.

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وأوضح مكتب الصحة في الولاية أن 3 من بين المصابين عادوا مؤخرا من جنوب أفريقيا يومي 26 و27 نوفمبر على التوالي، بينما الشخص الرابع من عائلة أحد العائدين، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأكد مكتب الصحة أن الأربعة أشخاص تلقوا التطعيم بشكل كامل، وأن تحليل الطفرات الذي أجراه المكتب أثبت أنهم جميعا مصابون بالمتحور الجديد المثير للقلق.

وأشار مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرغ إلى أن المصابين كانوا في الحجر الصحي.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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