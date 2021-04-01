الخميس 01-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصين: تطوير جهاز لتثبيط فيروس كورونا

دودين لـ برنامج الوكيل : توجهات حكومية صارمة للوصول الى صيف آمن

البنك الدولي.. جلسات لمراجعة الإنفاق العام في الأردن

أسعار الذهب الخميس 1/4/2021

ألمانيا تسجل24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

دودين لـ برنامج الوكيل : اعادة فتح القطاعات مشروط بتحسن الوضع الوبائي

دودين لـ برنامج الوكيل : فرض الحظر الشامل قرار صعب على الجميع

ادارة الازمات : الاغلاق الشامل ولبس الكمامات قلل من اصابات كورونا

كوريا الجنوبية تدعم اللاجئين السوريين بـ18 مليون دولار

التربية تنشر تفاصيل حصص الطلبة اليوم

عاجل

دودين لـ برنامج الوكيل : توجهات حكومية صارمة للوصول الى صيف آمن

الخميس، 01-04-2021 09:31 ص

ألمانيا تسجل24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

20214192958353V5


الوكيل الإخباري- سجلت السلطات الصحية الألمانية اليوم الخميس 24300 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

اضافة اعلان
 

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء في ألمانيا إلى مليونين و833173 حالة.

كما ارتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 76543 بعد تسجيل 201 وفاة جديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنها ليست مقتنعة بأن الإجراءات المتخذة في البلاد ستكسر الموجة الثالثة من كورونا، لأنه لا يجري تنفيذ الإجراءات الاحترازية في كل الولايات.

وتصاعدت الانتقادات لميركل لعدم تقديمها خطة للحد من تزايد إصابات الفيروس، وإلقائها اللوم على رؤساء حكومات الولايات الألمانية غير المتعاونين في إدارة الأزمة.

وتسابق ألمانيا الوقت للحد من الإصابات المرتفعة، والتي يتوقع أكبر مسؤول عن الصحة العامة في ألمانيا أن تقفز إلى 100 ألف في اليوم، مقارنة مع 20 ألفا الآن.

وشددت ألمانيا من إجراءات العزل العام في ديسمبر لاحتواء موجة ثانية من الإصابات، والتي تحولت الآن إلى موجة ثالثة، لكن مع عدد أقل من الوفيات.

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
برا

3950 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

جو

جونسون آند جونسون تكشف عن مشكلة أدت لتلف 15 مليون جرعة لقاح

يابان

اليابان .. إجراءات طارئة في منطقة أوساكا لاحتواء كورونا

جنوب

الصين.. 6 إصابات جديدة بكورونا جنوب غرب البلاد

1

كندا: ارتفاع أعداد مرضى كورونا في العناية المركزة بأونتاريو

فرنسا

ماكرون يعلن تمديد الإغلاق الجزئي في فرنسا

أخبار متعلقة
604f27574236041104379db3

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تعود للانخفاض

604f0a614236047e4d2ff18b

كورونا قد يؤدي إلى انخفاض متوسط طول العمر في روسيا بعامين

604dd8304236045a0f35bec5 (1)

تسجيل 10083 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

كورونا-أمريكا-3

بريطانيا: ارتفاع الاصابات وانخفاض وفيات كورونا

thumbs_b_c_2f2cf6db8e6df21f55e2b24985ed733c

ألمانيا تخفف قيود الإغلاق المفروضة بسبب تفشي كورونا

كورونا-الاردن-ov0ytoj6dbln48wq0kjljkuwar1csr9j0064a2rn9k

رقم قياسي جديد لوفيات كورونا في البرازيل