السبت 27-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

المغرب.. الأمن يمنع مسيرة لممرضين من التقدم نحو البرلمان

مبادرات شبابية توعوية في البلقاء وعجلون وجرش

هيئة إدارية جديدة لمنتدى العقبة للإبداع الثقافي

الطراونة: الأردن أمام أسبوع حاسم

تعليق دوام الإدارة المحلية الأحد

الصحة البريطانية تسجل انخفاضاً بوفيات وإصابات كورونا

لجنة الاوبئة : لولا حظر الجمعة والاغلاقات لتضاعفت الاصابات

المؤسسة الاستهلاكية المدنية : تخفيضات على الأسعار طيلة أيام شهر رمضان

مطالبة بأمر دفاع جديد في الاردن

الفراية يتخذ قرارات بتغييرات شاملة في وزارة الصحة

السبت، 27-03-2021 09:02 م

ألمانيا تسعى لفرض حظر شامل لمدة أسبوعين

المانيا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن ألمانيا بحاجة لإغلاق صارم يستمر ما لا يقل عن 10 إلى 14 يوما للحد من الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

اضافة اعلان

وسجلت هيئة مكافحة الأمراض في ألمانيا 20472 إصابة جديدة بكورونا و157 حالة وفاة اليوم السبت.


وتوقع معهد "روبرت كوخ" الحكومي أن تشهد ألمانيا ما يصل إلى 100 ألف إصابة يوميا إذا استمرت الإصابات في الارتفاع بشكل كبير.


وقاوم حكام الولايات الألمانية الست عشرة هذا الأسبوع فرض قواعد أكثر صرامة طالب بها خبراء طبيون.


كما رفضت بعض الولايات تطبيق خطة أطلق عليها "مكابح الطوارئ" والتي تم الاتفاق عليها سابقا مع المستشارة أنغيلا ميركل عندما يرتفع عدد الحالات الأسبوعية إلى أكثر من 100 لكل 100 ألف نسمة.


وقال شبان في اجتماع اليوم السبت: "إذا نظرنا إلى الإحصاءات، بما يتضمن تطورات اليوم، فإننا نحتاج من 10 إلى 14 يوما أخرى على الأقل من تقليل المخالطة والتحركات، والإغلاق، إذا كنتم تريدون تسميته هكذا، كما حدث في عيد الفصح الماضي".

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
هولندا

هولندا تسجل 8798 إصابة جديدة بكورونا

فيروس-كورونا-1

الصحة البريطانية تسجل انخفاضاً بوفيات وإصابات كورونا

ايطاليا

إيطاليا تسجل 24 ألف إصابة و380 وفاة جديدة بكورونا

اجتماع سوريا

سوريا : تدابير جديدة لمواجهة الزيادة في إصابات كورونا

كون

الصحة العراقية تؤكد صعوبة السيطرة على وباء كورونا

كورونا-أمريكا-3

جونسون: بريطانيا مستمرة بخطة رفع الإغلاق

أخبار متعلقة
المانيا

ألمانيا تسجل 13733 إصابة جديدة بفيروس كورونا

22341751

المانيا تواجه ارتفاعاً متسارعاً بعدد الإصابات بكورونا

فيروس-كورونا-في-مصر

تضاعف مقلق لإصابات كورونا في ألمانيا

نتا

ألمانيا.. إصابات كورونا تتضاعف مجدّدا

فيروس-كورونا-1

الصحة الايطالية :54 بالمئة من اصابات كورونا ترتبط بالسلالة الانجليزية

thumbs_b_c_2f2cf6db8e6df21f55e2b24985ed733c

ألمانيا تخفف قيود الإغلاق المفروضة بسبب تفشي كورونا