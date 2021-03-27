ألمانيا تسعى لفرض حظر شامل لمدة أسبوعين

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن ألمانيا بحاجة لإغلاق صارم يستمر ما لا يقل عن 10 إلى 14 يوما للحد من الارتفاع السريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وسجلت هيئة مكافحة الأمراض في ألمانيا 20472 إصابة جديدة بكورونا و157 حالة وفاة اليوم السبت.



وتوقع معهد "روبرت كوخ" الحكومي أن تشهد ألمانيا ما يصل إلى 100 ألف إصابة يوميا إذا استمرت الإصابات في الارتفاع بشكل كبير.



وقاوم حكام الولايات الألمانية الست عشرة هذا الأسبوع فرض قواعد أكثر صرامة طالب بها خبراء طبيون.



كما رفضت بعض الولايات تطبيق خطة أطلق عليها "مكابح الطوارئ" والتي تم الاتفاق عليها سابقا مع المستشارة أنغيلا ميركل عندما يرتفع عدد الحالات الأسبوعية إلى أكثر من 100 لكل 100 ألف نسمة.



وقال شبان في اجتماع اليوم السبت: "إذا نظرنا إلى الإحصاءات، بما يتضمن تطورات اليوم، فإننا نحتاج من 10 إلى 14 يوما أخرى على الأقل من تقليل المخالطة والتحركات، والإغلاق، إذا كنتم تريدون تسميته هكذا، كما حدث في عيد الفصح الماضي".

روسيا اليوم



