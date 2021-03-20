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السبت، 20-03-2021 08:46 ص

ألمانيا تشهد ارتفاعا متسارعا في عدد الإصابات بكورونا

المانيا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - حذّر المسؤولون من ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا بشكل "متسارع" في ألمانيا، في الوقت الذي تستعد خلاله أوروبا لموجة ثالثة من انتشار الوباء.
ورجّحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إعادة فرض إجراءات الإغلاق.

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وأشار وزير الصحة الألماني ينز شبان، إلى أن أوروبا تفتقر إلى اللقاحات اللازمة لخفض عدد الإصابات بشكل كبير.

وقال "يجب أن نكون صادقين، نحن لا نملك اللقاحات الكافية في أوروبا لوقف موجة ثالثة من خلال التطعيم فقط".

وأدّى التأخير في عملية تسليم اللقاح، بالإضافة إلى تعليق استخدام لقاح أوكسفورد أسترازينيكا، إلى عرقلة توزيع اللقاحات في أوروبا.
ودافعت المستشارة الألمانية يوم الجمعة، عن قرار التعليق المؤقت لطرح لقاح أسترازينيكا، وقالت إنها لا تعتقد أن سمعة اللقاح قد تضرّرت.

وقالت ميركل التي تبلغ من العمر 66 عاماً، إنها ستأخذ لقاح أسترازينكيا، وأضافت"سأنتظر إلى أن يحين دوري".

 

بي بي سي



 




 

 


 

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