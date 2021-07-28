ألمانيا تعلن تطعيم 50% من سكانها ضد فيروس كورونا

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أن أكثر من نصف سكان البلاد تلقوا مكونين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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وقال شبان، "كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم الآن، سيكون الخريف والشتاء القادمين أكثر أمانا".



بدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا في نهاية ديسمبر الماضي، وأول من تم تطعيمهم هم كبار السن والعاملون في القطاع الصحي، وفي قطاع الخدمات الاجتماعية.



واعتمدت السلطات الصحية في ألمانيا في حملات التطعيم على لقاح "فايرز - بيونتيك" الذي أنتجه شركة Pfizer الأمريكية وشريكتها الألمانية BioNTech.

واستخدمت أيضا لقاح "موديرنا" الأمريكي، و""أسترازينيكا البريطاني - السويدي، بالإضافة إلى لقاح "جونسون آند جونسون".

المصدر: روسيا اليوم