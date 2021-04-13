الثلاثاء 13-04-2021
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الثلاثاء، 13-04-2021 03:51 م

ألمانيا تقر تشديد قانون مكافحة كورونا

المانيا


الوكيل الإخباري - أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تشديد قانون للحماية من الأمراض المعدية يسمح لها بفرض قيود منسقة وبشكل أفضل على جميع أراضيها لمكافحة جائحة كورونا.

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ويمنح القانون الذي ينبغي على البرلمان إقراره، السلطات الفدرالية في مقاطعات البلاد الحق بفرض حظر تجول ليلي وخفض التواصل بين الأفراد وإغلاق المتاجر غير الأساسية في حال تجاوزت الإصابات الجديدة عتبة المائة لكل مائة ألف نسمة لمدة ثلاثة أيام متتالية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.


وسجلت ألمانيا اليوم 10810 إصابات جديدة بفيروس كورونا و294 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب ما نشر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

 

بترا


 




 

 


 

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