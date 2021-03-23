الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 07:59 م

ألمانيا تمدد إجراءات العزل العام

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الوكيل الاخباري - قررت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، تمديد إجراءات العزل العام حتى 18 نيسان المقبل، وسيتخللها فترة إغلاق تام خلال عطلة عيد القيامة في محاولة للسيطرة على موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19.
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وبحسب موقع اذاعة صوت المانيا، جاءت هذه القرارات بعد محادثات استمرت لأكثر من 12 ساعة بين ميركل ورؤساء الولايات الألمانية الـ 16، وتضمنت البقاء في المنازل لمدة خمسة أيام اعتباراً من الأول من نيسان إلى جانب الحد من التواصل مع الآخرين قدر المستطاع، وحظرا كاملا على التجمعات وتناول الطعام في الهواء الطلق، كما ستُغلَق سائر المتاجر، باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والتي سيُسمح لها بفتح أبوابها يوم 3 نيسان فقط.

 




 

 


 

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