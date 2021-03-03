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الأربعاء، 03-03-2021 04:57 م

ألمانيا : خطة لإعادة إغلاق القطاعات بسبب كورونا

ألمانيا
علم ألمانيا


الوكيل الإخباري - أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، اليوم الأربعاء،عن خطة لتمديد الإغلاق بسبب فيروس كورونا حتى 28 آذار الجاري.
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وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الضغط يتزايد على الحكومة لوضع خطط واضحة لاستعادة الأنشطة بعد أشهر من الإغلاق.

وتنص الخطة على إعادة فرض إغلاق أشد إذا زاد عدد الإصابات عن 100 لكل 100 ألف شخص.

وتتضمن الخطة إجراءات متدرجة منذ منتصف الأسبوع المقبل، بحسب المناطق ومعدل الإصابات الأسبوعي والاستراتيجية الوطنية للاختبارات المنتظر تطبيقها تدريجيا حتى مطلع نيسان المقبل.

وقد وصل العدد الإجمالي في ألمانيا اليوم، إلى 2460,030 إصابة، و70881وفاة.

المصدر: بترا

 




 

 


 

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