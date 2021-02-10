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الأربعاء، 10-02-2021 04:58 م

بعد إغلاق محدود

ألمانيا.. دراسة تمديد إجراءات الحجر حتى منتصف آذار

حكوم
من المصدر


الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام ألمانية نقلا عن مصادر مطلعة أن الإجراءات التقييدية بسبب فيروس كورونا في البلاد قد يتم تمديدها حتى 14 مارس/أذار  المقبل.

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ونقلت صحيفة ألمانية عن مسودة وثيقة لاجتماع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع زعماء الولايات الألمانية، يوم الأربعاء، أن الإجراءات التقييدية بسبب فيروس كورونا قد يتم تمديدها حتى 14 مارس.

 

ووفقا للصحيفة، ستناقش ميركل ونائب المستشار الألماني، أولاف شولتز، ورئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس سودر، وعمدة برلين، مايكل مولر، احتمالية الافتتاح المبكر لرياض الأطفال والمدارس.


وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت تمديد الإجراءات التقييدية الصارمة في البلاد فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا حتى 14 فبراير، بعد أن تم فرض إغلاق محدود على مستوى البلاد في ألمانيا في 2 نوفمبر من العام الماضي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 



 




 

 


 

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