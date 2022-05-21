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السبت، 21-05-2022 04:52 م

ألمانيا زيادة ضئيلة في انتشار السلالة الفرعية من أوميكرون

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الوكيل الإخباري - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات مساء الخميس عن زيادة ضئيلة للغاية في نسبة السلالة الفرعية "بي ايه 5." للمتحور أوميكرون بين العينات الإيجابية لكورونا في ألمانيا.

وكتب المعهد في تقريره الأسبوعي أن أحدث البيانات أفادت بأن نسبة هذه السلالة وصلت في عينة عشوائية الأسبوع قبل الماضي إلى 1.4%، وكانت النسبة وصلت إلى 0.5% و0.3% في الأسابيع السابقة على ذلك الأسبوع.

وأضاف المعهد أنه يبدو أن النمو المطرد في سلالة أوميكرون "بي ايه2." التي كانت سائدة منذ بعض الوقت، قد توقف، مشيراً إلى أن نسبة هذه السلالة تدنت بشكل طفيف في الوقت الراهن إلى 97.4%.

وكتب المعهد أن " الاتجاه المتزايد الحالي لسلالتي بي ايه4. وبي ايه 5 ولاسيما في جنوب أفريقيا والبرتغال أيضاً يسير هناك جنباً إلى جنب مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا ومعدل العينات الإيجابية".

وذكر المعهد أن نسبة سلالة "بي ايه4." في ألمانيا حققت زيادة صغيرة للغاية حيث تراوحت بين 0.1% و0.3%، وأضاف المعهد أنه لم يتم حتى الآن رصد حدوث زيادة قوية حتى الان في نسبة المتحورات المختلطة.

يشار إلى أن الفحص لا يشمل كل العينات الإيجابية.

وفيما يتعلق بتطور الجائحة، أكد المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي واصل انخفاضه في الأسبوع الماضي بنسبة 13.5% ولفت إلى استمرار تراجع الكثير من المؤشرات الخاصة بدخول المستشفيات وحالات الوفيات جراء الإصابة بعدوى كورونا.

في الوقت نفسه، قال المعهد إن " ضغط العدوى لا يزال مرتفعاً، حيث بلغ عدد حالات العدوى التي تم إبلاغ المعهد بها في الأسبوع الأخير نحو 400 ألف حالة".

كان معدل الإصابات الأسبوعي وصل خلال الشهور الماضية خلال موجة أوميكرون إلى أكثر من مليون حالة أسبوعياً.

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