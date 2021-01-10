الأحد 10-01-2021
الوكيل الاخباري

برنامج الوكيل يرصد آراء الأردنيين حول اللقاح المضاد لكورونا - رابط

أسعار الذهب الأحد 10/1/2021

مكافحة الأوبئة للوكيل : اللقاح فرصة لتسطيح المنحنى الوبائي في الأردن - فيديو

الحكومة تعلن إجراءات جديدة للحد من تفشي كورونا

وفيات الأحد 10/1/2021

مكافحة الأوبئة تطمئن الأردنيين حول اللقاح الصيني

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الأحد

الامن يكشف تفاصيل الاعتداء على النادي الفيصلي

وصول الدفعة الأولى من مطعوم كورونا الى الأردن

الأحد، 10-01-2021 07:56 ص

تحذير من مرحلة مقبلة صعبة

ألمانيا .. عدد وفيات كورونا يتجاوز 40 ألفا منذ تفشي الوباء

52710185_403
توضيحية


الوكيل الإخباري- ارتفعت عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسجلة خلال الساعات الـ 24 الماضية في ألمانيا بـ 16946 حالة.

اضافة اعلان
 

وأظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ (RKI) للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد الوفيات في البلاد ارتفع بمقدار 465 وفاة، ليصل العدد الإجمالي إلى 40343 وفاة.


وفي وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في رسالة فيديو نُشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور وباء كوفيد -19 في ألمانيا.


ومنذ 16 ديسمبر الماضي، جرى تشديد الإجراءات في البلاد، حيث تم إغلاق جميع المؤسسات، باستثناء محلات البقالة والأجهزة الصغيرة وبيع الأدوية والصيدليات وأخصائي البصريات والبنوك وأكشاك الصحف ومكاتب البريد والمؤسسات الطبية.


كما طُلب من السكان عدم مغادرة المنازل دون سبب وجيه، وطلب من الأشخاص القادمين من مناطق خطرة، من وجهة نظر انتشار الوباء، اجتياز اختبار مزدوج لـ COVID-19 عند وصولهم إلى ألمانيا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1-1368954

لقاح جديد ضد كورونا تظهر فعاليته بعد جرعة واحدة فقط

3

الولايات المتحدة تتجاوز 370 ألف وفاة بكورونا

كورونا-12

كندا: 81 وفاة و 6570 إصابة بكورونا في كيبيك وأونتاريو

كورونا الصين مصدر

تونس: 45 وفاة و2611 إصابة بكورونا

كورونا

أوكرانيا: 80 وفاة و4846 إصابة بكورونا

كورونا-أمريكا-3

المغرب: 24 وفاة و 1416 إصابة بكورونا

أخبار متعلقة
من

ألمانيا تسجل 700 وفاة جديدة بكورونا

5fd930354c59b722aa1a50bc

البرازيل..964 وفاة جديدة بكورونا

بدء-إغلاق-عام-جديد-في-لبنان-لمواجهة-كورونا

الكويت: حالة وفاة و261 إصابة جديدة بكورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

ألمانيا: 188 وفاة و16362 إصابة جديدة بكورونا

بلازما كورونا

ألمانيا: 321 وفاة و20200 إصابة جديدة بكورونا

000_1Q00AC_797413_highres

ألمانيا: 496 وفاة و28438 إصابة جديدة بكورونا