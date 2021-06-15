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الثلاثاء، 15-06-2021 01:35 م

ألمانيا في طريقها للتخلي عن ارتداء الكمامات

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، يوم الاثنين، إن هناك توجها للتخلي عن الكمامة ولكن ذلك سيكون على مراحل.

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وأرجع وزير الصحة الألماني السعي نحو التخلي عن الكمامة إلى انخفاض أعداد الإصابات في عموم ألمانيا.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المسجلة يوم الاثنين، لم يتجاوز 549 حالة جديدة.


وبحسب شبان من المرجح بالبدء في التخلي عن الكمامة في الخارج، ثم في الأماكن التي ينخفض فيها معدل الإصابات ويرتفع فيها معدل التطعيم ضد كوفيد-19.


وأشار الوزير الألماني إلى أنه تدريجيا سيتم التخلي عن الكمامة في الأماكن المغلقة.


وتلزم ألمانيا المواطنين بوضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة ووسائل النقل العام والمتاجر وبعض الشوارع المزدحمة.


وحتى الآن تلقى أكثر من 48 بالمئة من السكان جرعة واحدة من لقاح كورونا. بينما ما يقارب 26 بالمئة حصلوا على جرعتين، وفقا لهيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله".

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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