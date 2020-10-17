ألمانيا .. كورونا يتفشى بأرقام قياسية

الوكيل الإخباري - أكدت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية على تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 7830حالة لليوم الثالث على التوالي، مقارنة مع 7334 الجمعة.

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وأوضح الإحصاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة في ألمانيا إلى 9767.



وجاء في بيانات المعهد اليوم السبت:"تم تسجيل 7830حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 348557".

المصدر : روسيا اليوم

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