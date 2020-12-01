ألمانيا : لقاح كورونا لفئات معينة

الوكيل الإخباري - قال وزير الصحة الألماني، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تهدف إلى تحصين الفئات الأكثر عرضة للخطر والعاملين في مجال رعاية كبار السن، من فيروس كورونا، في شهر يناير القادم.



وأضاف وزير الصحة، ينس سبان، لهيئة البث الإذاعي العامة دويتشلاند فونك: "قلنا من قبل إن أشهر الشتاء الباردة، التي نقضي فيها وقتا أطول في أماكن مغلقة، ستكون الجزء الأصعب. وهذا يسري بالفعل حتى نهاية الشتاء".

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وتابع سبان أن السلطات الألمانية تعد مراكز تطعيم خاصة ستكون جاهزة في منتصف ديسمبر، على الرغم من أن اللقاح لن يكون متاحا على الأرجح بحلول ذلك الوقت.



وقال وزير الصحة الألماني إن العاملين في مجال الصحة سيقومون بتحصين الناس بفرق متنقلة وفي مراكز التطعيم، لأن اللقاح المرشح الذي طورته شركة "بيونتك وفايزر" يحتاج للتخزين في درجة حرارة 70 مئوية تحت الصفر.

المصدر : روسيا اليوم

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