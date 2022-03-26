السبت 26-03-2022
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السبت، 26-03-2022 09:38 ص

ألمانيا: لم نقترب من القضاء على جائحة كورونا ولا يمكننا الحديث عن يوم الحرية

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الوكيل الاخباري- قال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، إن الوقت ما زال مبكرا للغاية على إعلان "يوم الحرية" من كوفيد-19 حيث لا يزال الفيروس يتفشى بشكل كبير ويحصد أرواح المئات كل يوم.

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وكان نواب البرلمان الألماني (بوندستاغ) صوتوا الأسبوع الماضي لصالح التخلي عن معظم القواعد الفيدرالية الخاصة بضرورة وضع الكمامات وإجراء الفحوص.

غير أن لاوترباخ، حث الولايات الـ16 في البلاد على استخدام سلطاتها لضمان الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإجراءات السلامة الأخرى في بؤر تفشي الفيروس.

وقال لاوترباخ في تصريح صحفي اليوم الجمعة ببرلين: "لم نقترب حتى من القضاء على الجائحة.. لا يمكننا الحديث عن يوم الحرية.. بل العكس تماما".

وأضاف أن "العدد الحقيقي للإصابات اليومية غير معروف، لكنه قد يكون ضعف ما يتم الإبلاغ عنه حاليا"، مشيرا إلى أن المستشفيات على وجه الخصوص كانت مضطرة إلى إلغاء إجراءات بسبب إصابة أعداد كبيرة من موظفيها.

وسجل معهد "روبرت كوخ" هيئة اتحادية معنية بمكافحة الأمراض المعدية في ألمانيا، 296498 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 288 حالة وفاة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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