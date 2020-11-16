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الإثنين، 16-11-2020 06:40 ص

بسبب فصل الشتاء

ألمانيا.. وثيقة إجراءات صارمة للحد من تفشي كورونا

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توضيحية


الوكيل الإخباري - تدرس الحكومة الألمانية وثيقة إجراءات جديدة صارمة للحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، كتقليل عدد الأشخاص في التجمعات المنزلية، وارتداء الأقنعة الإجبارية لطلاب المدارس.

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وأشارت الوثيقة إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من الجهود، أمامنا أربعة أشهر شتاء صعبة قبل حدوث آثار موسمية، نأمل أن يسمح لنا بدء إنتاج اللقاحات بالتغلب على الوباء تدريجيا".


وجاء في الوثيقة، أنه سيتم منع إقامة الاحتفالات.


ومن المتوقع أن تجتمع المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء ولايات ألمانيا الستة عشر، يوم الإثنين المقبل في 23 نوفمبر الحالي.


وفرضت سلطات ألمانيا الشهر الحالي مجموعة من الإجراءات أطلق عليها اسم "ضوء الإغلاق" لكبح الموجة الثانية من جائحة كورونا التي تشهدها البلاد بشكل مشترك مع معظم أنحاء أوروبا.

 

وأثناء إغلاق المطاعم، استمرت المدارس والمتاجر مفتوحة حتى الآن.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 

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