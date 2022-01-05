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الأربعاء، 05-01-2022 10:07 ص

ألمانيا .. 21 طفل على الأقل تلقوا جرعة خاطئة من لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت إدارة الصحة بمدينة هانوفر الألمانية يوم الثلاثاء أن عددا من الأطفال تلقوا جرعة خاطئة من لقاح فيروس كورونا.

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وأفادت الإدارة بأن 21 طفلا على الأقل تلقوا يوم الاثنين عن طريق الخطأ جرعة من لقاح فيروس كورونا المخصصة للبالغين في مركز تطعيم بحديقة الحيوان في "هانوفر".


وأشار موقع صحيفة "focus" الألمانية إلى أن الحديث كان يدور عن تطعيم 42 طفلا.


واعتذر ستيفن كراش رئيس الإدارة الصحية عن الخطأ، مؤكدا أنهم سيتخذون جميع الإجراءات لضمان عدم تكراره.


وقالت مارلين جراف، أخصائية طبية في الإدارة، إن الجرعة العالية لن يكون لها أي تأثير سلبي على صحة الأطفال، لكنها قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل التهاب الذراع أو الحمى.


وأشار البيان إلى أنه تم إبلاغ أولياء أمور الأطفال المتضررين من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية.

 

ووفقا لبيانات رسمية، فإن حوالي 25 بالمئة من الأشخاص في ألمانيا لم يتلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا، فيما تم تطعيم حوالي 71 بالمائة من السكان بشكل كامل.


ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا حتى الثلاثاء، إلى 7 ملايين و246 ألفا و346 إصابة، منها 113 ألفا و191 وفاة، و6 ملايين و531 ألفا و900 حالة تعافت وفق إحصاء حكومي.

روسيا اليوم

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