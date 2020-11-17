ألمانيا: 267 وفاة و14419 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل267 وفاة، و14419 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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ونقلت وكالة الانباء الالمانية (د.ب .أ) عن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن إجمالي المصابين في البلاد بلغ 815746 إصابة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 12814 وفاة.



وفرضت سلطات ألمانيا هذا الشهر مجموعة من الإجراءات أطلق عليها اسم "ضوء الإغلاق" ، تهدف الى كبح الموجة الثانية من جائحة كورونا التي تشهدها البلاد بشكل مشترك مع معظم أنحاء أوروبا، وأثناء إغلاق الحانات والمطاعم، ظلت المدارس والمتاجر مفتوحة حتى الآن.







